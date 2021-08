Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B 31, Gem. Löffingen: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten

Freiburg (ots)

Breisgau-Hochschwarzwald

Am 06.08.21, gg. 18:10 Uhr, befährt eine 53jährige Pkw-Fahrerin die B31 von Löffingen kommend in Fahrtrichtung Titisee-Neustadt. Auf Grund bislang unbekannter Ursache kommt sie mit ihrem Pkw zunächst leicht nach links auf die Gegenfahrbahn, wobei sie zunächst den Pkw einer 69jährigen streift und am Spiegel beschädigt. Im weiteren Verlauf kollidiert sie mit einem weiteren Pkw einer 53jährigen des Gegenverkehrs an der vorderen, linken Fahrzeugseite. Der 54jährige Fahrer eines Wohnmobils hinter diesem Pkw konnte einen weiteren Zusammenstoß gerade noch verhindern. Durch den Unfall wurde die entgegenkommende 53jährige leicht verletzt. Die Verursacherin und ihr 13jähriger Beifahrer wurden ebenfalls leicht verletzt. Die Gesamtsachschadenshöhe wird auf knapp 20000EUR

Die B 31 musste kurzzeitig für die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung gesperrt werden.

RTN AE / FLZ VV

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell