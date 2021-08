Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Betrunkener beleidigt Polizeibeamte

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, wurde das Polizeirevier Rheinfelden verständigt, dass in einer Wohnung in der Degerfelder Straße ein Mann randalieren würde. Vor Ort verhielt sich der mit knapp zwei Promille deutlich alkoholisierte 50-Jährige der Streife gegenüber uneinsichtig und verbal aggressiv, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Im Zuge der Gewahrsamnahme beleidigte er die eingesetzten Beamten.

