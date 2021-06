Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Deutsch-Französische Einsatzeinheit unterstützt Münchner Bundespolizei

Beamte begrüßen Frankreich-Fans in deren Landessprache

Seit der Fußball-WM 2006 unterstützen immer wieder ausländische Polizeikräfte die Münchner Bundespolizei bei Einsätzen anlässlich internationaler Sportveranstaltungen. Wegen der Fußball-Europameisterschaft 2020 und des Auftaktspiels der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen das französische Team ist seit heute Morgen (15. Juni 2021) die "Deutsch-Französische Einsatzeinheit" (DFEE) zusammen mit den Beamten der örtlichen Bundespolizeidienststelle im Hauptbahnhof München unterwegs.

Gleich zu Einsatzbeginn kam es zu zahlreichen Kontakten der binationalen Polizeiteams mit französischen Fans, die mit Zügen angereist waren. Die Besucher des heutigen EM-Spiels in der "Fußballarena München" waren angenehm überrascht, freuten sich über die Begrüßung in ihrer Landessprache und baten um Erinnerungsfotos. Dabei informierten die Beamten die Fans über die in München geltenden Corona-Schutzmaßnahmen.

Die Deutsch-Französische Einsatzeinheit besteht aus Angehörigen der deutschen Bundespolizeiabteilung Bad Bergzabern und der französischen Gendarmerie Nationale, Präfektur Grand Est in Metz. Die Beamtinnen und Beamten der DFEE waren bereits 2019 zum Oktoberfest in München und in diesem Jahr u. a. anlässlich der Tour de France gemeinsam eingesetzt.

