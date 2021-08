Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zwi Personen bei Unfall verletzt

Neuenhaus (ots)

Am Montag kam es auf der Bimolter Straße in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletz wurden. Ein 19-Jähriger war gegen 14.45 Uhr mit seinem Audi in Richtung Veldhausen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit dem VW einer 37-Jährigen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der junge Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

