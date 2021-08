Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Motorradkontrollen in Tecklenburg, Lienen und Metelen

Kreis Steinfurt (ots)

Am Sonntag (22.08.) wurden durch Beamte des Verkehrsdienstes und der Polizeiwachen im Kreis Steinfurt, wie schon häufiger in dieser Saison, Motorradkontrollen durchgeführt. Bei eher mäßigem Motorradwetter wurden die Kontrollstellen zunächst in Tecklenburg und Lienen-Holperdorp, später dann in Metelen aufgebaut. Auch diesmal lag, wie bei vergangenen Kontrollen, der Fokus wieder auf den technischen Zuständen und der Verkehrssicherheit der Motorräder. In Lienen wurde im Rahmen der Kontrollen zusätzlich eine Laser-Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Gleich der erste gemessene Motorradfahrer wurde mit 84 statt der dort erlaubten 50 km/h gemessen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass Veränderungen an der Doppelauspuffanlage vorgenommen worden waren. Zudem war der Aufstellwinkel des Kennzeichens von den vorgeschriebenen 30° auf 55° verändert worden. Diese Veränderungen führen regelmäßig dazu, dass die Kennzeichen im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen nicht mehr erfasst werden können. Dem Motorradfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Im Anschluss an die Kontrollstellen im Osten des Kreises Steinfurt wurde eine Motorradkontrolle in Metelen, auf der Ochtruper Straße, durchgeführt. Dort wurden bei der Kontrolle einer Yamaha unzulässige Brems- und Kupplungshebel ohne KBA-Nummer festgestellt. Auch hier setzte der Fahrer seinen Weg auf andere Art und Weise fort, das Motorrad musste stehen bleiben. Ihn erwartet ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Insgesamt wurden bei den Kontrollen am Sonntag 5 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und 13 Verwarngelder verhängt. Zu technischen Veränderungen an Motorrädern wurden 5 Kontrollberichte gefertigt. Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass technische Manipulationen am Motorrad die Sicherheit der Fahrers und anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet. Halten Sie sich an die gesetzlichen Vorgaben und ans Tempolimit - und kommen Sie sicher an!

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell