Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Kfz und Sachbeschädigung

Ibbenbüren (ots)

Am Wochenende sind in Ibbenbüren zwei Fahrzeuge aufgebrochen worden. Am Freitag (20.08.) stellte eine Fahrzeugführerin ihr Auto gegen 10.30 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz des Klinikums Ibbenbüren an der Roggenkampstraße ab. Als die Fahrerin gegen 13.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass die Scheibe der Fahrerseite etwa 5 Zentimeter geöffnet war. Wie die Täter das Fenster öffneten, ist noch unklar. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie eine JBL Box, zwei Ladekabel und ein AUX-Kabel. An der Feldstraße schlugen Unbekannte am Samstag (21.08.) zwischen 01.00 Uhr und 11.00 Uhr das hintere Dreiecksfenster eines VW Golf ein. Beute machten die Täter ersten Ermittlungen zufolge nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

