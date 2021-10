Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Holzstraße ist am Samstagmittag (23.10.2021) eine 49 Jahre alte Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Eine 36 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte gegen 12.50 Uhr kurz nach dem Charlottenplatz zunächst in ein Parkhaus einfahren und passierte hierzu den dortigen Fuß- und Radweg. Aufgrund eines Rückstaus entschied sich die Autofahrerin jedoch zu wenden und fuhr erneut über den Fuß- und Radweg. Dabei kam es zu einer Kollision mit der 49-Jährigen, welche auf dem Radweg in Richtung Wilhelmsplatz unterwegs war. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

