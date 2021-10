Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich Geschädigter eines Unfalls gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Nach einem Unfall in der Haldenstraße am Samstag (23.10.2021), ist der mutmaßlich Geschädigte weggefahren ohne schadensregulierende Maßnahmen zu vereinbaren. Ein 32 Jahre alter Mann war gegen 14.30 Uhr mit einer Sattelzugmaschine in der Haldenstraße in Richtung Münster unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 48 ein am Straßenrand geparktes Auto streifte. Offenbar kam kurze Zeit später ein Mann zu dem beschädigten Fahrzeug, sprach kurz mit dem 32-Jährigen und fuhr anschließend weg ohne eine Schadensregulierung zu vereinbaren. Eventuell verstanden sich die Personen aufgrund sprachlicher Barrieren nicht. Der 32-Jährige wendete sich daraufhin an die Polizei. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um eine schwarze Mercedes C-Klasse handeln. Eine Personenbeschreibung ist nicht bekannt. Zeugen, insbesondere der unbekannte Mann, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell