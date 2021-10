Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am frühen Sonntagmorgen (24.10.2021) eine 19 Jahre alte Frau in einer Gaststätte an der Friedrichstraße sexuell belästigt. Der Unbekannte soll der 19-Jährigen gegen 03.45 Uhr an die Brüste gefasst und sie am Gesäß berührt haben. Der Täter konnte sich anschließend unerkannt entfernen. Eine Beschreibung des Mannes konnte die Geschädigte nicht abgeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

