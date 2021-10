Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Heriburgstraße/Garageneinbruch - Werkzeuge gestohlen

Coesfeld (ots)

Bereits in der Nacht zu Freitag (15.10.) brachen Unbekannte ein Tor zu einer Garage auf und stahlen mehrere Werkzeuge. Am Garagentor konnten im unteren Bereich mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell