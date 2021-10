Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Bilholtstraße - Raub auf Supermarkt, Zeugen gesucht - Korrekturmeldung

Coesfeld (ots)

Korrekturmeldung zu Auftrag Nr. 4543724

In der Erstmeldung steht, dass der Raub am Samstag (15.10.2021) stattgefunden habe. Tattag war jedoch der Freitag (15.10.2021), gegen 20.58 Uhr.

Ursprungsmeldung:

Am Samstag, 15.10.2021, 20.58 Uhr, betrat eine bislang unbekannte männliche Person einen Supermarkt in Olfen, Bilholtstraße und forderte eine Kassiererin unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, Bargeld herauszugeben. Anschließend flüchtete der Mann mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Angestellte des Supermarktes erlitt einen Schock. Der unbekannte Mann konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 40 - 45 Jahre alt, ca. 160 cm groß, bekleidet mit dunkler Hose, dunkler Jacke, grauer Mütze, medizinischem Mundschutz, hatte eine schwarze Pistole dabei. An dem benutzten Fahrrad soll das Licht nicht funktioniert haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter Tel. 02591-7930 entgegen.

