Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Geitendorf/Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln einer rückseitigen Terrassentür gelangten Einbrecher in ein Einfamilienwohnhaus in der Darfelder Bauerschaft Geitendorf. Im Inneren betraten die Unbekannten sämtliche Räume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut konnten bei der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden Die Tatzeit liegt am Donnerstag (14.10.) im Zeitraum von 8.20 bis 12.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell