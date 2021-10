Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Steinkuhle/Mehrere Baucontainer aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Gleich mehrere Baucontainer brachen Unbekannte auf zwei Baustellen im Baugebiet Alte Badeanstalt auf. Insgesamt vier Baucontainer wurden aufgehebelt und nach Wertgegenständen durchsucht. Die Unbekannten stahlen mehrere Werkzeuge. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. An einem Container auf dem Gelände der Augustinus-Grundschule, der als WC für Bauarbeiter genutzt wird, konnten Hebelspuren festgestellt werden. Hier gelangten die Unbekannten nicht ins Innere. Alle Einbrüche, bzw. der Versuch, ereigneten sich in der Nacht zum Donnerstag. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

