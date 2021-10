Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/18-Jähriger unternimmt Spritztour ohne Führerschein

Coesfeld (ots)

Ohne gültige Fahrerlaubnis war ein 18-jähriger Münsteraner in der Nacht zum Donnerstag (14.10.) in Coesfeld unterwegs. Eine Polizeistreife überprüfte das Auto gegen 2.30 Uhr auf der Dülmener Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Neben dem Münsteraner befanden sich zwei 17-jährige Mädchen aus Coesfeld im Auto. Er hatte ohne Kenntnis seiner Eltern deren Auto genommen und war nach Coesfeld gefahren. Dort hatte er die beiden Mädchen abgeholt. Bei der Überprüfung konnte er keinen Führerschein vorweisen. Auf Befragen gab er an, dass er sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befindet. Neben einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fertigten die Polizisten noch einen Bericht für die Straßenverkehrsbehörde. Diese wird entscheiden, wann der Münsteraner seinen Führerschein machen kann.

