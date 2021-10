Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Dülmen, Havixbeck

2 Ford Kuga gestohlen

Coesfeld (ots)

Bereits in der Nacht zum Montag (11.10) stahlen Unbekannte in Dülmen an der Hochfeldstraße einen weißen Ford Kuga. Das Auto war auf einem Stellplatz vor einem Doppelhaus abgestellt. Zwischenzeitlich wurde bei der Polizei ein zweiter Diebstahl eines identischen Fahrzeugs angezeigt. Dieser Diebstahl ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch (13.10.) in Havixbeck auf der Straße Pieperfeldweg. Auch hier war das Auto in einer Haueinfahrt geparkt. Die Polizei prüft nun einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Coesfeld zu melden, TEL. 02541/140.

