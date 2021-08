Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Horumersiel

Wangerland (ots)

Am Montag, den 02.08.21, befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer gegen 14:30 Uhr in Horumersiel die Goldstraße in Richtung Deichstraße. In Höhe des dortigen Fischgeschäftes berührte sein rechter Außenspiegel den eines ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkten Pkw. Der Spiegel wurde beschädigt. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell