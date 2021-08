Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: "Watt En Schlick" - Festival in Dangast - Polizei zieht positive Bilanz

Dangast (ots)

Die Polizei Varel zieht eine positive Bilanz nach Beendigung des Open-Air-Festivals "Watt En Schlick ", das am vergangenen Wochenende vom 30.07.2021 bis 01.08.2021 in Dangast stattfand. Wie in den Vorjahren feierten an drei Tagen ca. 6000 Festivalgäste in ausgelassener und entspannter Stimmung. Die Festivalstreifen, die sich aus Beamtinnen und Beamten der Polizei Varel und der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland zusammensetzten, erhielten durchweg ein positives Feedback für ihre auf dem Festivalgelände gezeigte Präsenz. Den Beteiligten und Gästen war die Erleichterung anzumerken, dass eine solche Veranstaltung nach dem Ausfall im Jahr 2020 wieder stattfinden konnte. Im Rahmen des Festivals erhielt die Polizei Kenntnis von drei Straftaten. Am Freitag kam es im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 21.45 Uhr zum Diebstahl zweier Fahrräder. Im Laufe der Nacht stellten Beamte zwei junge Männer fest, die Marihuana konsumiert hatten und bei denen man weitere entsprechende Utensilien feststellen konnte. Gegen beide wurden Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Am Sonntag wurde dann noch der Diebstahl eines Mobiltelefons angezeigt. Ermittlungen führten zur Feststellung des aus Bremerhaven stammenden Täters und letztlich zur Rückgabe an die Geschädigte. Beträge zum Festival sind dem Twitter-Account der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland zu entnehmen: https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI

