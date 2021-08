Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In den vergangenen Tagen erhielt die Polizei Kenntnis von Unfallfluchten in Wilhelmshaven, zu denen Zeugen gesucht werden. Am Samstag ereignete sich im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Restaurants am Südstrand eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein parkender grauer Pkw VW im Bereich der Beifahrerseite von einem unbekannten Verursacher beschädigt wurde. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Flutstraße Ecke Posener Straße ereignete sich am vergangen Freitag gegen 12.50 Uhr eine Unfallflucht, bei der ein bislang unbekannter Verursacher einen schwarzen Pkw Jeep Compass an der Fahrerseite beschädigte. Am vergangenen Montag, den 26.07.2021, soll es nach Angaben eines Radfahrers zu einer Unfallflucht gegen 16.15 Uhr bis 16.30 Uhr im Bereich eines Wendehammers in der Möwenstraße gekommen sein, bei dem dieser von einem dort wendenden sibernen Pkw Opel Meriva touchiert worden sei. Der Radfahrer stürzte, erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu den Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

