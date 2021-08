Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf der K 87 - 23-jähriger Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen

Wangerland (ots)

Am Montag, den 02.08.21, befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer um 08.15 Uhr in Oldorf die K 87 aus Richtung Jever kommend in Fahrtrichtung Hohenkirchen. Kurz vor der Einmündung der Tettenser Straße fuhr er aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm und nach links abbiegenden Pkw auf. Durch den Aufprall wurde dessen 23-jähriger Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher auf gesamt 6000 Euro geschätzt wird.

