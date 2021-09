Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Auffahrunfall mit Verletzten

Mannheim-Innenstadt (ots)

Zu geringer Abstand auf regennasser Fahrbahn führte am Sonntagmorgen gegen 01.30 h zu einem Auffahrunfall in der Kunststraße, wobei beide Insassinnen des vorderen PKW Honda leichte Verletzungen davontrugen. Der 25jährige Verursacher blieb unverletzt, allerdings war sein Opel nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500,-- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell