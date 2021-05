Polizei Köln

POL-K: 210519-2-K Arztbehandlungen nicht bezahlt - 56-Jähriger festgenommen

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Dienstagmorgen (18. Mai) einen Betrüger (56) in der Südstadt festgenommen. Dem wohnungslosen Niederländer wird vorgeworfen, in den vergangenen 17 Jahren Krankenhausrechnungen im Wert von mehreren Tausend Euro nicht bezahlt zu haben. Der nicht krankenversicherte, polizeibekannte Betrüger soll Behandlungen in Anspruch genommen haben und vor Entlassung aus dem Krankenhaus geflüchtet sein ohne die Rechnungen zu bezahlen. Beim jetzigen Krankenhausaufenthalt flog auf, dass die Rechnungen noch offen waren. Ein Mitarbeiter des Krankenhauses alarmierte die Polizei. Der 56-Jährige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/de)

