POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Lindenstraße/Toyota Auris Hybrid gestohlen

In der Nacht zum Freitag (15.10.) stahlen Unbekannte in Nottuln-Appelhülsen einen grauen Toyota Auris Hybrid. Das Auto war auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

