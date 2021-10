Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach auffälligem Mercedes aufgrund einer Verkehrsunfallflucht in Bad Zwischenahn+++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Tage wurde bei der Polizei Bad Zwischenahn ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich bereits am vergangenen Dienstag, dem 05.10.2021, gegen 15:45 Uhr ereignet hatte. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 68jährige Zwischenahnerin mit ihrem weißen PKW Mercedes B-Klasse die Mühlenstraße in Bad Zwischenahn in Richtung Ortsmitte. Während die Fahrzeugführerin den Kreuzungsbereich bei Grünlich passierte kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit einem ebenfalls weißen PKW Mercedes, der zuvor die Oldenburger Straße in Richtung Westerstede befuhr und im Kreuzungsbereich nach rechts in die Mühlenstraße abbog. Nach diesem Verkehrsunfall fuhren beide PKW hintereinander in die Wilhelmstraße, wobei der Unfallverursacher seinen weißen coupeähnlichen Mercedes mit getönten Scheiben beschleunigte und über Schulstraße in Richtung Ortsmitte flüchtete. Dabei soll es auch zu gefährlichen Situationen gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern gekommen sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115 zu melden. (1204705)

