Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Kleinkindes und einer Pedelec-Fahrerin +++

Oldenburg (ots)

Am 07.10.2021, gegen 16.00 Uhr, ereignet sich in Bad Zwischenahn, in der Straße "In der Horst", ein Verkehrsunfall zwischen einem zweijährigen Kleinkind und einer 69-jährigen Pedelec-Fahrerin. Dabei läuft das Kind unerwartet los und bewegt sich hinter einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf die Straße direkt vor die Dame mit dem Pedelec. Bei einer Vollbremsung kommt die Pedelec-Fahrerin zu Fall und berührt das Kind. Die Frau zieht sich wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung zu und wird zur weiteren Beobachtung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus befördert. Die Eltern des Kindes begeben sich nach dem Geschehen vorsorglich mit ihrem kleinen Sohn zu einem Kinderarzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell