Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Körperverletzung durch Reizgas - Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Bereits am Montagabend kam es an der Poststraße zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 39-jähriger Oldenburger verletzt wurde. Die Polizei hat Ermittlungen gegen zwei unbekannte Jugendliche aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Ereignet hat sich der Vorfall am Montagabend gegen 20.20 Uhr in der Nähe einer Bushaltestelle an der Poststraße. Der 39-Jährige war hier mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Amalienstraße unterwegs. Dort soll es nach Angaben des Oldenburgers zu einer Begegnung mit zwei jungen Mädchen gekommen sein, die zu Fuß nebeneinander auf dem Radweg in Richtung Innenstadt gelaufen seien. Um einen Unfall zu vermeiden, sei der 39-Jährige ausgewichen. Dennoch habe sich daraufhin eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen den dreien entwickelt, bei der der Radfahrer beleidigt wurde. Anschließend habe eine der beiden Jugendlichen dem 39-Jährigen aus kurzer Distanz Reizgas in die Augen gesprüht. Der Oldenburger, der dadurch erhebliche Schmerzen verspürte, tastete sich zur Bushaltestelle und rief dort um Hilfe. Ein Passant alarmierte schließlich den Rettungsdienst sowie die Polizei. Der 39-Jährige musste zur Behandlung seiner Augenverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Mädchen beschrieb er als etwa 14- bis 15-jährig. Eine der beiden sei etwa 1,60 Meter groß gewesen und habe blonde lange Haare gehabt. Sie soll mit beigefarbener Jacke und blauer Jeans bekleidet gewesen sein. Ihre Begleiterin sei nach Zeugenangaben 1,55 Meter groß und dunkelhaarig gewesen sein. Sie habe eine schwarze Daunenjacke sowie eine schwarze Hose getragen. Beide Jugendlichen hätten hochdeutsch gesprochen.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Hinweise werden vom Zentralen Kriminaldienst unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen genommen (1187956)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell