Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfall auf der Katharinenstraße - Radfahrerin schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Katharinenstraße ist am Montag eine 62-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden.

Die Oldenburgerin war um 12.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Katharinenstraße in Richtung Auguststraße unterwegs. Zur selben Zeit wollte der 45-jährige Fahrer eines Dacia nach rechts in den Steinweg abbiegen. Aufgrund einer Engstelle musste der Wardenburger mit seinem Auto zurücksetzen, achtete hierbei jedoch nicht auf die hinter ihm vorbeifahrende Radfahrerin. Die 62-Jährige wurde vom Heck des Dacia erfasst und stürzte zu Boden. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen den 45-jährigen Autofahrer wird ermittelt. Der Unfalldienst der Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05441/790-4115 zu melden. (1185553)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell