POL-OH: Unfallverursacher flüchtet - Unfallbeteiligter unter Alkoholeinwirkung

Am Samstagabend kam es gegen 20:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 27 Höhe der Einmündung nach Dietershan. Ein 43-jähriger Mann aus Hofbieber befuhr mit einem schwarzen Skoda Octavia die B 27 aus Richtung Hünfeld kommend in Richtung Fulda. Im Einmündungsbereich Dietershaner Straße kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das ohne seinen Vorrang zu beachten nach links in Richtung Dietershan abbiegen wollte. Der Skoda prallte hierbei mit der vorderen rechten Fahrzeugecke in das Heck des abbiegenden Pkw, bei dem hierbei die blau lackierte Verkleidung der Heckschürze abgerissen wurde. Da auch die Innenverkleidung einer Kofferraumklappe und eine herausgefallene Kiste Bier auf der Fahrbahn lagen, dürfte es sich um einen Kombi gehandelt haben, bei dem durch den Aufprall die Heckklappe aufsprang. Aufgrund der aufgefundenen Teile handelte es sich um einen Ford, der seine Fahrt ohne anzuhalten vermutlich in Richtung Dietershan fortsetzte. Bei dem Skoda wurde der Fahrerairbag ausgelöst, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde zwar vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, blieb aber offensichtlich unverletzt. Da bei ihm allerdings der Verdacht auf Alkoholeinwirkung bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet sein Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden bei dem Skoda wird auf ca. 5000,-EUR geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen blauen Ford Kombi mit beschädigtem Heck bitte an die Polizei Fulda unter 0661/105-2301.

