Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. Fulda

Elfjähriges Kind bei Zusammenstoß leicht verletzt

Fulda - Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (26.08.), gegen 18.40 Uhr. Ein 39-jähriger Ford-Fiesta-Fahrer aus Fulda fuhr von der Kreuzbergstraße kommend auf die B27 in Richtung Bronnzell auf. Er setzte den linken Blinker, überfuhr die doppelt durchgezogene Linie und wendete das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Eine dahinter fahrende 31-Jährige aus Eichenzell konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit dem Ford Fiesta zusammen. Das elfjährige Kind der VW-Touran-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Polizeistation Fulda

2. Vogelsbergkreis

Geparktes Auto beschädigt

Alsfeld - Am Samstag (21.08.), gegen 12 Uhr, parkte ein 57-jähriger Autofahrer aus Berlin seinen weißen Ford Focus auf einer gekennzeichneten Parkfläche in der Volkmarstraße in Alsfeld. Als er gegen 12.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stelle er eine Beschädigung an seinem Fahrzeug fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

3. Hersfeld-Rotenburg

Pkw kommt von Fahrbahn ab

Nentershausen- Am Donnerstag (26.08.), gegen 23.30 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Wehretal mit ihrem VW die Landesstraße L 3249 aus Richtung Nentershausen kommend in Richtung Nentershausen-Bauhaus. In einer Rechtskurve kam die Fahrerin aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr in die Bankette und stieß dann gegen die Schutzplanke. Der Gesamtschaden beträgt rund 5.300 Euro.

Pkw kracht in Schutzplanke

Cornberg - Am Donnerstag (26.08.), gegen 22.30 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus Maberzell mit seinem Alfa-Romeo die Bundesstraße (B) 27 von Cornberg kommend in Richtung Bebra-Rautenhausen. Im Bereich der sogenannten "Cornberger Höhe" kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in die Schutzplanke. Der Gesamtschaden beträgt rund 5.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell