POL-OH: Fahrräder aus Keller gestohlen

Fulda (ots)

Fulda - Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag (09.08.) und Donnerstag (26.08.) zwei Mountainbikes der Marke "Cube" aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienwohnhauses in der Straße "Tyroler Küppel". Die Zweiräder in den Farben schwarz-blau und schwarz-grün standen verschlossen in dem Fahrradabstellraum des Hauses und haben einen Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

