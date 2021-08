Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Bäume auf Fahrbahn

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz - Am Mittwoch (25.08.), gegen 22 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes Vito die Landesstraße von Schlitz nach Queck. Plötzlich lagen zwei Bäume auf der Fahrbahn. Der 38-jährige erkannte dies wegen der Dunkelheit zu spät und stieß gegen den ersten der Bäume in Fahrtrichtung Queck. Zur selben Zeit befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße von Queck nach Schlitz. Auch dieser bemerkte aufgrund der Dunkelheit die Bäume auf der Fahrbahn zu spät und stieß gegen den ersten Baum in Fahrtrichtung Schlitz. Bei dem Unfall verletzte sich der 66-jährige leicht. Es entstand Sachschaden von 8.600 Euro.

