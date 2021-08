Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 38-Jähriger nach Unfallflucht geschnappt

Hünfeld (ots)

Auf dem Weg zum Nachtdienst fiel einem Beamten der Polizeistation Hünfeld am Freitag (20.08.) ein geparkter Pkw im Hünfelder Stadtgebiet auf. Den grünen Opel Astra ordnete der aufmerksame Polizist einer Verkehrsunfallflucht einen Tag zuvor in Eiterfeld zu. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Fahrer eines Astras beim Ausparken rund 3.000 Euro an einem Ford Focus verursachte und flüchtete. Nun konnte ein 38-Jähriger festgenommen werden. Ihm wurden bereits mehrere Straftaten, unter anderem wegen Kennzeichendiebstählen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Tankbetrügereien, nachgewiesen. Die Ermittlungen laufen. Der 38-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

