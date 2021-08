Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

1. Fulda

60-jähriger Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Fulda - Ein 60-jähriger Radfahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (24.08.) schwer verletzt. Er befuhr vermutlich gegen 20.55 Uhr die Bardostraße in Fulda in aufsteigende Richtung. Aufgrund ungeklärter Ursache stürzte er in Höhe der Bushaltestelle vor dem Gebäude eines Energieversorgers. Hierbei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Der 60-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das scheinbar unbeschädigte Fahrrad wurde gesichert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

2. Hersfeld-Rotenburg

Zusammenstoß zwischen Lkw und RTW

Bad Hersfeld - Ein 38-jähriger Fahrer eines Rettungswagens fuhr am Montag (23.08.), gegen 10 Uhr, auf der B 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Carl-Benz-Straße. Mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht signalisierte er, dass er Sonder- und Wegerechte in Anspruch nimmt. An der Kreuzung B 27/Carl-Benz-Straße wollte er nach links in die Carl-Benz-Straße einbiegen, tastete er sich langsam vorwärts und überquerte diese. Das bemerkte ein 70-jähriger Lkw-Fahrer aus Gedern jedoch zu spät. Der Fahrer konnte nicht mehr abbremsen und stieß mit dem Rettungswagen zusammen. Die beiden Rettungskräfte wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 104.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

