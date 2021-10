Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfallflucht an der Anschlussstelle Oldenburg-Haarentor ++ Zeugenaufruf ++

Oldenburg (ots)

++ Bereits in der Zeit von Freitag, 01.10.2021, ca. 13.00 Uhr bis zum Samstag, 02.10.2021 um 13.17 Uhr kam es auf der A 28 in Richtung Leer an der Anschlussstelle Oldenburg-Haarentor zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Beschädigt wurden die Außenschutzplanke und ein Wegweiser, der vollständig umgeknickt wurde. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die durch ihn entstandenen Schäden zu kümmern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Nach ersten Ermittlungen kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und verursachte die Schäden. Aufgrund der Spuren könnte es sich dabei um einen grau-silbernen BMW der 3er-Reihe aus den Baujahren 2006-2010 handeln. Aufgefundene Trümmerteile deuten auf eine Beschädigung des Radkastens am Unfallfahrzeug hin.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch mit der Autobahnpolizei Oldenburg unter 04402 933-0 in Verbindung zu setzten. (1185474) ++

