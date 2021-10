POL-OL: ++ Westerstede - Verkehrsunfallflucht ++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Westerstede - Verkehrsunfallflucht

Oldenburg

Am 07.10. um ca. 16:10 Uhr kam es in Westerstede in Höhe der Langen Straße 42 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine männliche Person befuhr die Lange Straße mit seinem blauen Kastenwagen in Richtung Kuhlenstraße, als ihm aus der Kuhlenstraße ein Rettungswagen unter Einsatz von Sonder- und Wegerechten entgegenkam. Der Fahrzeugführer lenkte seinen Pkw daraufhin an den rechten Fahrbahnrand, wo er ein hier in der Parkbucht stehendes Fahrzeug beschädigte. Nachdem der Rettungswagen die Unfallstelle passiert hatte, setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne seinen Meldepflichten nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 04488/8330 bei der Polizei Westerstede zu melden.

