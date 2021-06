Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Landkreis Rottweil ) Betrunkener Lkw-Fahrer (11.06.2021)

(Vöhringen / Landkreis Rottweil ) (ots)

Gegen 10.30 Uhr teilten Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass auf der A 81 , Höhe Vöhringen ein Lkw in "Schlangenlinien" fahren würde. Bei der anschließenden Kontrolle des 59-jährigen Fahrzeugführers durch die Polizei wurde die Ursache der auffälligen Fahrweise festgestellt. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,9 Promille, was eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zur Folge hat. Zeugen oder eventuelle Geschädigte des Vorfalles sollten sich mit dem Verkehrsdienst Zimmern unter Tel.: 0741/348790 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell