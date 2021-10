Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Großangelegte Suchaktion nach vermisster Person+++

Oldenburg (ots)

Am 07.10.21, gegen 21.16 Uhr, wird der Polizei eine 88-jährige Dame samt Rollator aus einem Seniorenheim als vermisst gemeldet. Die Suchmaßnahmen erfolgten unter anderem mit einem großem Personaleinsatz der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungshundestaffel Lemwerder, dem Einsatz eines Diensthundes und zweier Drohnen. Letztlich konnte die Dame wohlbehalten in der Senioreneinrichtung aufgefunden werden. Sie hatte sich in einem am Tage geräumten Zimmer eingeschlossen gehabt und war bei der ersten Nachschau im Heim nicht entdeckt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell