Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti

St. KatharinenSt. Katharinen (ots)

In der ersten Novemberwoche kam es in der Ortslage St. Katharinen zu insgesamt drei Farbschmierereien durch Graffiti an einem Wohnhaus, einem Stromkasten, sowie der Sporthalle. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Ermittlungen konnten die Täter ermittelt werden. Es handelte sich um drei Kinder aus der Verbandsgemeinde Linz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell