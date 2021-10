Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart - Süd (ots)

Ein Transporter eines Zustelldienstes ist am Samstag (23.10.2021) gegen 16.10 Uhr in der Böblinger Straße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der Transporter sowie die Stadtbahn fuhren in gleicher Richtung stadteinwärts, als der Transporter nach links zur Leonberger Straße/Hohentwielstraße abbog, mutmaßlich unter Missachtung des Rotlichtes. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Der Stadtbahnverkehr war zur Unfallaufnahme rund eine Stunde unterbrochen. Seitens SSB wurde ein Taxi-Ersatzverkehr eingerichtet. Zur genaueren Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich unter Telefonnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeidirektion zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell