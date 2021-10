Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher überrascht

Stuttgart - Dürrlewang (ots)

Zwei unbekannte Einbrecher wurden am Freitag (22.10.2021) um 19.50 Uhr von dem nach Hause kommenden 57-jährigen Bewohner einer Erdgeschosswohnung an der Galileistraße überrascht. Die Täter waren durch Aufhebeln der Terrassentüre in die Wohnung gelangt und hatten diverse Behältnisse durchsucht. Als der Geschädigte die von den Tätern mit einem verklemmten Schraubendreher blockierte Wohnungstüre mit Kraft aufdrückte, entdeckte er die beiden Unbekannten im Schlafzimmer. Diese flüchteten sofort durch das Schlafzimmerfenster in Richtung Schopenhauerstraße. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor: 20 bis 25 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß, sportliche Statur, dunkel gekleidet. Zum Diebesgut können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer +4971189905778 um Zeugenhinweise.

