Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kollision mit Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart - Wangen (ots)

Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Smart Forfour ist am Freitagnachmittag (22.10.2021) auf Höhe des Wangener Marktplatzes mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der 29-Jährige war gegen 17.00 Uhr auf der Wasenstraße in Richtung Hedelfingen unterwegs. Auf Höhe des Wangener Marktplatzes bog der Smart-Fahrer verbotswidrig nach links ab, wo es zur Kollision mit einer Stadtbahn der Linie U13 kam, die in die gleiche Richtung fuhr. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Schienenverkehr musste kurzfristig umgeleitet und ein Taxiersatzverkehr eingerichtet werden. Mittlerweile ist der Schienenverkehr wieder freigegeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell