Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Scheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag (22.10.2021) an einem Gebäude an der Reinsburgstraße mehrere Fensterscheiben eingeworfen. Die Täter beschädigten gegen 00.30 Uhr drei Fensterscheiben des Gebäudes und warfen mutmaßlich Glasflaschen mit einer übelriechenden Flüssigkeit in die Innenräume. Im Anschluss flüchteten sie in Richtung des Leipziger Platzes. Ein Zeuge gab an, dass die Täter Sturmhauben trugen, schwarz gekleidet waren und weiße Beutel dabeihatten. An einem Polizeigebäude an der Rostocker Straße stellten Beamte am Donnerstagmorgen (14.10.2021) ebenfalls eine Flüssigkeit und üblen Geruch im Eingangsbereich fest. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, wird geprüft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

