Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (20.10.2021) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Kaufhaus an der Marktstraße Kleidungsstücke gestohlen zu haben und mutmaßlicher Mittäter eines Diebstahls vom Dienstag (19.10.2021) zu sein. (siehe Pressemitteilung vom 20.10.2021 https://t1p.de/51p2) Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 11.30 Uhr den 26-Jährigen, wie er mit mehreren Kleidungsstücken in die Umkleidekabine trat und diese kurz darauf ohne Kleidungsstücke wieder verließ. In der Umkleidekabine blieben ein Kleidungsstück sowie eine abgetrennte Warensicherung zurück. Auf dem Weg zum Ausgang sprach ein Detektiv den Mann an und begleitete ihn ins Büro. In seinem Rucksack befanden sich zwei Kleidungsstücke im Wert von über 340 Euro. Zudem erkannten Mitarbeiter des Kaufhauses den Mann als mutmaßlichen Mittäter des Diebstahls vom Dienstag (19.10.2021) wieder. Des Weiteren stellten die alarmierten Polizeibeamten fest, dass gegen den 26-jährigen Mann zwei Vollstreckungshaftbefehle wegen Diebstahls und räuberischen Diebstahls vorlagen, weshalb sie den syrischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt einlieferten.

