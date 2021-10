Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nachtrag: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Festnahme - 16-jähriger Tatverdächtiger kommt offenbar für weitere Taten in Betracht

Stuttgart-Süd (ots)

Der am Dienstag (19.10.2021) in Stuttgart-Süd festgenommene 16-Jährige (siehe Pressebericht https://t1p.de/ajtj) steht im Verdacht, an weiteren Betrugsfällen beteiligt gewesen zu sein. Der Jugendliche wurde am Mittwoch (20.10.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Im Rahmen der Durchsuchung der Wohnung des 16-Jährigen entdeckten die Ermittler Hinweise darauf, dass der 16-Jährige auch als Abholer für Taten in Möhringen (siehe Pressebericht https://t1p.de/nug7) und in Zuffenhausen (siehe Pressebericht https://t1p.de/92rb) in Betracht kommt. Die Ermittlungen dauern an.

