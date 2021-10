Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auspuffteile gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen/-Birkach (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstag (16.10.2021) und Mittwoch (20.10.2021) an der Straße Im Asemwald und der Ohnholdstraße Auspuffteile gestohlen. An der Straße Im Asemwald stahlen die Diebe zwischen Samstag, 17.30 Uhr und Sonntag, 11.30 Uhr, den Mittelschalldämpfer von einem VW. Möglicherweise nutzten sie dazu einen Winkelschleifer. An der Ohnholdstraße schnitten die Täter zwischen Samstag, 13.00 Uhr und Mittwoch, 10.00 Uhr, mit einem unbekannten Werkzeug den Katalysator eines Audi heraus. Beide Fahrzeuge waren auf größeren Parkplätzen geparkt. Der Wert der Beute beträgt mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell