POL-S: In Lebensmittelgeschäft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch (20.10.2021) in ein Lebensmittelgeschäft an der Böblinger Straße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 23.00 Uhr und 03.00 Uhr ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Ob die Einbrecher etwas stahlen ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

