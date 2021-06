Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vermisster 66-Jähriger tot aufgefunden

Karlsruhe (ots)

Der seit 23. Juni in Karlsruhe vermisste Mann wurde am Freitagmittag in einer Wohnung in München tot aufgefunden. Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Sven Brunner, Pressestelle

