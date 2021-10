Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (18.10.2021) an der Kreuzung Schloßstraße/ Büchsenstraße ereignet hat und bei dem die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen. Ein 40 Jahre alter Mann war mit seinem silbernen Ford Focus gegen 16.00 Uhr in der Schloßstraße in Richtung Planie unterwegs und bog auf Höhe der Büchsenstraße nach links in diese ab. Zum selben Zeitpunkt war eine 42 Jahre alte Frau mit einem grauen Peugeot 207 in entgegengesetzter Richtung in der Schloßstraße unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Eine Beifahrerin der Peugeot-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von zirka 30.000 Euro. Beide Fahrzeuglenker gaben an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Zeugen werden deshalb gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

