Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug im Zeitraum von Montagabend (18.10.2021) auf Dienstagmorgen (19.10.2021) ein geparktes Auto in der Deckerstraße beschädigt und ist anschließend davongefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Besitzer parkte den Mercedes gegen 19.30 Uhr in der Deckerstraße ab. Als er gegen 07.40 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er daran Beschädigungen in Höhe von mehreren Tausend Euro fest. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

