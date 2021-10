Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte zerkratzen Autos - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben am Samstag (16.10.2021) an der Kelterstraße und am Böhmisreuteweg mehrere geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Ein 55-jähriger Autobesitzer bemerkte gegen 11.30 Uhr, dass sein geparktes Fahrzeug auf der Beifahrerseite zerkratzt war. Alarmierte Polizeibeamte stellten in der Kelterstraße fünf und im Böhmisreuteweg drei weitere beschädigte Fahrzeuge fest. Alle wiesen Kratzer auf der rechten Fahrzeugseite auf, die mit einem unbekannten Gegenstand verursacht wurden. Der Schaden wird bislang auf zirka 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

