Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen (17.10.2021) drei Männer im Alter von 29, 24 und 21 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, an mehreren Gebäuden im Bereich der Weberstraße Graffitis angebracht zu haben. Eine Passantin verständigte gegen 01.50 Uhr die Polizei, nachdem sie gesehen hatte, wie die Männer mutmaßliche Farbschmierereien an eine Hauswand angebracht hatten. Die Täter ergriffen anschließend die Flucht. Die Beamten nahmen alle drei Tatverdächtigen im Bereich des Wilhelmsplatzes vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

